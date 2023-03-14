Четыре человека госпитализированы с травмами после падения на гололеде в Петербурге за сутки

В Петербурге за сутки еще четверо госпитализированы с травмами и переломами после падения на гололеде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки, 13 марта 2023 года, еще четыре человека серьезно пострадали и попали в больницы после падения на гололеде. Причем три случая произошли в Выборгском районе. Об этом пишет "Мойка78".

- У дома 15/1 на улице Есенина упала 68-летняя женщина, после чего ее пришлось госпитализировать в больницу. Врачи диагностировали у пенсионерки закрытый перелом хирургической шейки и большого бугорка левой плечевой кости со смещением отломков, - пишет издание.

В том же районе на проспекте Просвещения на тротуаре упала 66-летняя пенсионерка. У нее закрытый перелом лодыжки. Пенсионерку также госпитализировали и поместили в отделение травматологии.

На проспекте Культуре поскользнулся и упал 46-летний мужчина. При падении он сильно ударился головой и сломал лобную кость.

Четвертый случай произошел на проспекте Стачек. Мужчину после падения госпитализировали в больницу с острой болью под коленом.