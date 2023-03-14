Петербуржец поджег авто бывшей жены из-за сдавших нервов Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд наказал мужчину, спалившего авто бывшей супруги, на один год условного заключения. Также осужденный обязан выплатить пострадавшей 792 210 рублей компенсации.

– Установлено, что петербуржец совершил преступление впервые. Кроме того, он добровольно частично возместил ущерб, принес извинения потерпевшей во время заседания и пообещал, что больше такого не повторится, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Подсудимый сразу признал свою вину. В ходе следствия он также объяснил мотивы совершенного преступления. Выяснилось, что бывшая супруга не давала видеться с ребенком. Из-за этого, у обвиняемого не выдержали нервы. Тогда он решил разобраться самостоятельно. Ночью в апреле 2022 года мужчина снял номера с автомобиля, разбил стекло, залил туда растворитель и поджег машину. Материальный ущерб оценили в 942 210 рублей.