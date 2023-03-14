Около 10 новых цифровых сервисов запустят в Петербурге в 2023 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые цифровые сервисы появятся я в Петербурге в 2023 году. Существующие приложения и чат-боты модернизируют, в них появятся новые функции. Об этом рассказал начальник отдела развития и проектирования информационных систем информационно-аналитического центра Денис Лунг.

- Специалисты собираются запустить чат-боты для управления документами ЗАГСа, для владельцев животных, для садовых товариществ, а также для Гостехнадзора, - пишет ТАСС.

Также программисты работают над созданием приложения для городских музыкантов и артистов. Эта инициатива разрабатывается совместно с комитетом по культуре.

Кроме этого, планируется расширить существующий сервис, связанный с уборкой снега. Там будет публиковаться не только информация комитета по благоустройству, но и данные об уборках дворов.