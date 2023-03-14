Детский сад на 350 мест построят на Лиговском проспекте в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый детский сад построят в Петербурге на Лиговском проспекте. Дошкольное учреждение сможет принять 350 малышей. Госстройнадзор уже выдал разрешение на строительство. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Здание для дошкольного образовательного учреждения возведет «Специализированный застройщик «Лиговский Сити», - говорится в сообщении ведомства.

Площадь трехэтажного здания составит 75 тысяч квадратных метров. В детский сад будут ходить и воспитанники с ограниченными возможностями здоровья.

Самые маленькие детсадовцы будут заниматься на первом этаже: для них благоустроят отдельные выходы на детскую площадку. В учреждении появятся бассейн, спортивные залы и помещения для занятий творчеством.