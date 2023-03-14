Петербурженка обратилась в суд, чтобы расторгнуть брак сына с женой-мигранткой

В ситуации будет разбираться суд Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионерка пытается добиться признания брака ее сына с женой недействительным. По ее словам, мужчина женился на жительнице Азербайджана, потому что той нужно было получить гражданство. Позже мужчина умер, и жена отправилась к нотариусу, чтобы оформить наследство.

- Прокуратура Невского района провела проверку исполнения миграционного законодательства по обращению пенсионерки. Прокурор встал на сторону обратившейся петербурженки, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Известно, что мать умершего мужчины – инвалид второй группы. Женщина хочет аннулировать актовую запись о браке ее сына и женщины из Азербайджана. Прокурор Невского района обратился в суд с соответствующим иском. Сейчас заявление находится на рассмотрении.