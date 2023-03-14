Депутаты ЗакСа предложили усилить охрану аэропорта Пулково силами Росгвардии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга попросят власти Российской Федерации усилить охрану аэропорта Пулково бойцами Росгвардии, сообщает пресс-служба городского парламента.

- Поводом для разработки документа стало происшествие 28 октября 2022 года. Тогда автомобиль под управлением жителя Санкт-Петербурга пробил ограждение и выехал к стоянке самолетов, - сообщается на сайте ЗакСа.

Усиление охраны уже реализовали в международных аэропортах Северо-Кавказского федеральном округа и Крыма. Эта практика показала свою высокую эффективность и предотвратила множество чрезвычайных ситуаций, считает депутат Константин Чебыкин.

Он и возглавляет рабочую группу при комиссии по вопросам правопорядка и законности, которая подготовит данное прошение. Инициативу уже поддерживает МВД, Ространснадзор и ряд иных структур.