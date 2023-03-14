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НовостиПроисшествия14 марта 2023 17:10

Из-за обрушения стен и потолка в жилом доме СК Новгородской области организовал проверку

Жильцы требуют сделать в здании капитальный ремонт
Анастасия НУРАДИЛОВА
В квартирах течет потолок. Фото: паблик "Честные Боровичи"

В квартирах течет потолок. Фото: паблик "Честные Боровичи"

Сотрудники Следственного комитета Новгородской области организовали проверку из-за обрушения крыши и стен в доме на Ленинградской улице в Боровичах. В здании текут потолки. Жильцы штурмуют все инстанции, но пока не добились никакого решения.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области начата доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Капитальный ремонт в 28 доме планируется только в 2033 году, поэтому жителям квартир в администрации предложили просто подождать этого срока. Управляющей компании у этого дома нет. Жильцы опубликовали жуткие фотографии в социальных сетях, и СК откликнулся на их зов о помощи.