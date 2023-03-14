Бывшего муниципального депутата Ленобласти будут судить за мошенничество и взятки

Уголовное дело направлено в суд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области будут судить бывшего депутата Кузьмоловского городского поселения. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве и получении взятки. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- По данным следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, оформил право собственности на частный загородный дом стоимостью более 10 миллионов рублей. После этого он оформил переход права собственности от коммерческой организации к нему, - говорится в сообщении ведомства.

Чиновник вымогал взятки у компаний за покровительство. Та он получил деньги и предметы быта на общую сумму в 5 миллионов рублей.

СК арестовал деньги и имущество бывшего депутата на 17 миллионов рублей. Это все было изъято у экс-чиновника во время проведения обыска. Расследование закончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.