Жильцы Нарвской заставы в Петербурге выступили за реновацию и снос старых домов

Ключевой темой встречи стало обсуждение ситуации с реализацией программы «Развитие застроенных территорий», которую осуществляет «СПб Реновация» (входит в группу «Самолет»). Фото: «СПб Реновация»

Собрание жителей квартала в поддержку реновации прошло в Нарвской заставе. Они обсуждали реализацию программы «Развитие застроенных территорий», которой руководит «СПб Реновация» («Самолет»). Жильцы не довольны разрушением стен. В квартирах нет ванных комнат, а деревянные покрытия начали гнить из-за сырости.

Активисты собрали почти 300 подписей и записали видеообращение к депутатам, в котором попросили не лишать жителей права на жизнь в нормальных условиях. Позже они планируют направить итоговое обращение во все инстанции, в том числе губернатору и президенту.

Напомним, дома на Нарвской заставе были построены в 1940-50-х годах. Квартиры, расположенные там, уже непригодны для жизни. Но снос зданий возможен только при согласии всех собственников жилья. Мнения на этот счет разделились: не все поддержали идею с реновацией.

Если все-таки жильцы изменят решение о сносе, то дом демонтируют, а собственникам предоставят новые квартиры в границах квартала. Жители Нарвской заставы продолжают собирать подписи за реновацию и ждут окончательного решения.