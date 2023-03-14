Женщина пыталась вывезти из Петербурга в Стамбул золотые монеты царских времен

Нарушительницу задержали сотрудники таможни Пулково Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники таможни Пулково остановили женщину, которая пыталась вывезти из Петербурга в Стамбул монеты царской чеканки. Турист хотела пройти через «зеленый» коридор, но рентген увидел в ее багаже подозрительные предметы.

- По результатам экспертизы две монеты номиналом 10 рублей выполнены из золота Санкт-Петербургским монетным двором в 1899 году, одна золотая монета номиналом 10 рублей датируется 1903 годом. Монеты являются предметами нумизматики, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Рыночная стоимость монет, по подсчетам экспертов, составляет более 110 тысяч рублей. Они относятся к категории культурных ценностей, поскольку были выпущены более 100 лет назад. Сейчас специалисты проводят расследование. На пассажирку могут завести уголовное дело по статье о незаконном перемещении культурных ценностей.