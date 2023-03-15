Дожди и похолодание ждут Петербург 15 марта

Похолодание начнется в Петербурге 15 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Потепление пока что остановится в Санкт-Петербурге. Поток теплого воздуха 15 марта 2023 года остановится и температура снова будет опускаться вниз, а к ночи и вовсе придут небольшие заморозки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня погода в Северной столице будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. В регионе облачно, пройдут кратковременные дожди. Поступление теплого воздуха ослабеет и столбики термометров поползут вниз, - сообщил синоптик.

Однако днем сильного холода не будет. В Петербурге в дневное время снег продолжит таять при температуре в плюс 4-6 градусов, в Ленинградской области от 2 до 7 градусов тепла. Ветер сохранится юго-западный 4-9 метров в секунду, порой порывистый.

В ночь на четверг будет слабый морозец, днем 2-4 градуса тепла и без осадков.