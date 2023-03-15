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НовостиПроисшествия15 марта 2023 5:16

Машина сгорела на улице Ворошилова в Петербурге

Возгорание произошло рано утром 15 марта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Машина сгорела в Невском районе Петербурга

Машина сгорела в Невском районе Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском проспекте Санкт-Петербурга загорелась машина. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в восьмом часу утра 15 марта 2023 года. Автомобиль горел на улице Ворошилова. На место сразу же выехала бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- 15 марта в 7:22 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 6 по улице Ворошилова в Невском районе. В автомобиле "Skoda " выгорел моторный отсек, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. За 16 минут, после звонка, они справились с огнем. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.