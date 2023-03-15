Бюджет Петербурга потерял 3,4 млрд рублей из-за ухода иностранных компаний

Петербург недополучил 3,4 млрд рублей из-за ухода иностранных компаний Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бюджет Санкт-Петербурга в 2022 году потерял порядка 3,4 миллиардов рублей из-за ухода иностранных компаний. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, пишет 14 марта 2023 года ТАСС. Со слов градоначальника, это 1 процент от доходов города.

- Демарш части компаний, имевших здесь производственные мощности и точки сбыта, был заметен по именам, но не повлечет непоправимых последствий, - отметил губернатор.

Беглов подчеркнул, что большинство компаний возобновили работу и продолжили платить налоги в Петербурге после того, как сменили собственника или названия торговых марок.

Губернатор добавил, что куда ощутимее для города стал уход крупных морских перевозчиков, так как грузооборот Большого поста сократился на 37,5 процентов.