Ввоз машин с пробегом из-за рубежа вырос на 192% в Петербурге в 2023 году

Ввоз авто с пробегом из-за рубежа в 2023 году в Санкт-Петербурге вырос на 192% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в 2023 года вырос ввоз из-за рубежа автомобилей с пробегом, причем, на 192 процента. А спрос на такие машины в городе вырос на 176 процентов. Об этом 15 марта 2023 года сообщает сервис "Авито.Авто". Средняя цена привезенного автомобиля в январе-феврале составила 2,48 миллиона рублей. Чаще всего под заказ привозят BMW, Toyota, Volkswagen, Audi и Hyundai.

- Согласно нашим данным, в начале 2023 года на рынке автомобилей с пробегом в целом доля японских брендов (23 процента) впервые оказалась выше доли отечественных производителей (22,8 процента). Такое изменение структуры рынка стало возможным отчасти из-за роста ввоза автомобилей с пробегом из-за рубежа, - отмечают эксперты.

Чаще всего в Петербурге предлагают привезти из-за границы BMW X3 по цене в 3,6 миллиона рублей. Второй по популярности Volkswagen Passat за 1,7 миллиона рублей. На третьей строчке BMW 5 за 2,8 миллиона рублей.