12-летний мальчик попал в больницу после падения в трамвае в Петербурге

Сотрудники полиции устанавливают все детали получения травм подростком в трамвае в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге школьник серьезно пострадал, упав в трамвае. Днем 14 марта 2023 года 12-летний мальчик ехал в трамвае. Когда транспорт тронулся, ребенок упал и сильно повредил ногу, так, что его пришлось госпитализировать в больницу. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 14 марта в 15:55 у дома 49/20 по Новочеркасскому проспекту во время начала движения трамвая под управлением 44-летнего водителя, в салоне произошло падение ребенка, - рассказали в полиции.

В итоге 12-летнего мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него повреждены связки левой ноги.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку для того, чтобы установить, есть ли виновные в произошедшем.