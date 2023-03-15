Полиция задержала подозреваемого в убийстве пенсионерки в Ленобласти спустя полгода

Сотрудниками уголовного розыска в Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве полугодичной давности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция спустя полгода задержала подозреваемого в убийстве пенсионерки. Об этом 15 марта 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону. Труп 61-летней женщины был обнаружен в доме в поселке имени Свердлова Всеволожского района в середине лета.

- 23 июля 2022 года в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в поселке имени Свердлова, Малые пороги дом 24, совершено убийство. В доме полиция обнаружила тело пенсионерки с признаками насильственной смерти, - рассказали в полиции.

По факту было возбуждено уголовное дело. Утром 14 марта полиция у дома 16 по 2-му Микрорайону поселка Свердлова задержала подозреваемого. Им оказался 61-летний местный житель.

Расследование продолжается.