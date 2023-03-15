Две трети снега растаяло в Петербурге за сутки

18 см снежного покрова растаяло в Петербурге за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Санкт-Петербург пришла настоящая, теплая, весенняя погода. Пришла она внезапно после долгих снегопадов. Из-за резкого потепления до плюс 8 градусов 14 марта 2023 года в городе начал активно таять снег. Лишь за сутки в Северной столице растаяло сразу две трети всего снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Санкт-Петербург за сутки растопил две трети от имевшегося снега: высота снежного покрова уменьшилась сразу на 18 сантиметров и сегодня утром составила 9 сантиметров, - рассказал синоптик.

Разумеется, из-за такого резкого потепления, улицы Северной столицы оказались затоплены. Далеко не везде ливневки успевали справляться с поступлением воды.

В среду снег продолжит таять, так как температура воздуха вновь составит плюс 4-6 градусов.