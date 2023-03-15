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НовостиПроисшествия15 марта 2023 7:34

13-летний мальчик развратил семилетнюю девочку в парадной дома в Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Ленобласти семиклассник развратил семилетнюю девочку

В Ленобласти семиклассник развратил семилетнюю девочку

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области подросток развратил семилетнюю девочку. Днем 14 марта 2023 года в полицию обратился отец девочки, 34-летний житель одной из деревень Гатчинского района. Он рассказал, что неизвестный напал на его дочь и надругался. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По словам мужчины, в парадной дома неизвестный совершил развратные действия в отношении его семилетней дочери, - рассказал источник.

Вскоре, по горячим следам сотрудники полиции задержали 13-летнего мальчика, ученика седьмого класса местной школы. Его доставили в полицию для допроса, а после передали родственникам под обязательство о явке.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.