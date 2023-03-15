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НовостиПроисшествия15 марта 2023 8:24

Труп 35-летнего мужчины нашли в квартире на Гороховой улице в Петербурге

По предварительным данным, погибший был забит до смерти
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция разыскивает причастных к смертельному избиению на Гороховой улице

Полиция разыскивает причастных к смертельному избиению на Гороховой улице

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга в одной из квартир на Гороховой улице нашли труп мужчины. Тело погибшего было изувечено. Предположительно, он был забит до смерти. Об этом 15 марта 2023 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 14 марта в квартире дома 75 по улице Гороховой Адмиралтейского района был обнаружен труп 35-летнего мужчины с телесными повреждениями. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что погибший - гражданин одного из соседних государств, - рассказали в полиции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится проверка, а также выясняются обстоятельства произошедшего, чтобы найти виновного в убийстве мужчины.