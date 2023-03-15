Мошенники обманули пенсионерок в Петербурге на 5,5 млн рублей

Две пенсионерки отдали мошенникам почти 5,5 миллионов рублей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге две пенсионерки стали жертвами мошенников, отдав аферистам, в общей сложности, почти 5,5 миллионов рублей. Обе женщины попались на обман телефонных мошенников, о том, что якобы их накопления находятся под угрозой. Об этом 15 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 13 марта примерно в пять часов дня мошенники позвонили 79-летней жительнице Центрального района города. Аферист представился сотрудником банка и убедил пенсионерку, что ее деньги находятся под угрозой, - рассказал источник.

Дальше мошенник заявил, что деньги можно спасти, переведя их на "безопасный счет". Так пенсионерка отдала преступникам 3,8 миллиона рублей.

Аналогичный случай произошел с 70-летней жительницей Колпино. Мошенники звонили ей с 8 по 12 марта, запугивая старушку, что ее деньги могут пропасть. Женщина поверила и перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей.

По обоим случаям сейчас возбуждены уголовные дела. Проводятся проверки.