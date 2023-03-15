Без вести пропавшего 16-летнего мальчика третьи сутки ищут в Петербурге

Без вести пропавшего мальчика третьи сутки ищут в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге третьи сутки ищут без вести пропавшего школьника. 15 марта 2023 года в социальных сетях появилась ориентировка на 16-летнего мальчика. Подросток ушел из дома 13 марта, но с тех пор не выходил на связь, о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисковой организации "Лиза Алерт".

- Провал 16-летний мальчик. Ушел из дома в городе Кронштадт 13 марта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно, - говорится в объявлении.

Подросток невысокого роста - 151 сантиметр, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. В день пропади был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, черные ботинки, а также серую шапку. С собой у него был рюкзак черного цвета.

Сейчас поисками мальчика занимается полиция и поисковики. Горожан просят сообщать любую информацию о подростке по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.