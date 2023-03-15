Три мечети в Петербурге эвакуировали из-за сообщений лжеминеров

Три мечети оказались "заминированы" в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Саперы экстренно начали исследовать три мечети Санкт-Петербурга после того, как утром 15 марта 2023 года в управление ФСБ неизвестный отправил письмо с угрозами взрыва «неверных», сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Якобы заминированы три мечети, на Кронверкском и Московском проспектах, и на улице Репищева. В анонимном письме помимо угрозы взрыва «неверных» также содержались и призывы к покаянию. Аноним в своем послании утверждал, что заложил взрывное устройство:

- Покайтесь! В вашем распоряжении ровно 2 часа и 4 минуты, - сообщил неустановленный отправитель.

Письмо в ФСБ Санкт-Петербурга было отправлено в 8:40 утра по московскому времени. Проводится проверка. По предварительным данным пострадавших нет.