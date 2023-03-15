Необычная работа в комнате ярости появилась в Петербурге

В Петербурге появилась необычная вакансия администратора в комнату ярости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появилась необычная вакансия. В городе ищут ответственного человека, который будет работать в так называемой комнате ярости. В этом пространстве клиенты могут выражать эмоции, круша и громя все вокруг. Об этом 15 марта 2023 года сообщает сервис "Авито.Работа".

- Это специально отведенное пространство для выражения эмоций и чувств, где любой желающий в специальном защитном костюме может разбить парочку старых телевизоров, ваз, столов и стульев или побороться с мягкими игрушками и подушками с перьями, - сообщили в сервисе.

Администратору комнаты надо будет подготавливать помещение к разгрому, встречать гостей, выдавать им экипировку, проводить инструктаж, а также записывать эмоции клиентов после того, как они выпустят пар. Разумеется, уборка помещения после разгрома также входит в обязанности.

Будущий сотрудник должен быть пунктуальным, общительным и ответственным. За смену администратору предлагается 1,5 тысячи рублей.