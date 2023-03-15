Стоимость активов Кронштадтского морского завода снизят перед продажей на 15 процентов

ОСК продаст активы Кронштадтского морского завода дешевле, чем планировалось. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) пересмотрит стоимость двух объектов Кронштадтского морского завода (КМЗ) перед продажей, о чем сообщает «Деловой Петербург». Итоговую цену могут снизить.

Год назад здания предприятия на Петровской улице и Якорной площади выставили на аукцион за 110,2 и 77,5 миллионов рублей, но их никто не купил. Сейчас предполагается, что они могли подешеветь на 10-15 процентов, причем с учетом нынешней экономической ситуации. Специалисты заново оценят здания, выставленные на аукцион.

- Лоты планируется продать в рамках программы отчуждения непрофильных активов. Объекты не используются в производственной деятельности АО «КМЗ» с 2015 года, в том числе в рамках реализации государственного оборонного заказа, - сообщила директор департамента имущественных прав ОСК Ирина Бабюк.

Также, по словам Ирины Бабюк, в ближайшее время планируется продать объекты и на Макаровской улице.