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НовостиОбщество15 марта 2023 11:17

Стоимость активов Кронштадтского морского завода снизят перед продажей на 15 процентов

ОСК пересмотрит стоимость объектов
Григорий АРИМАНОВ
ОСК продаст активы Кронштадтского морского завода дешевле, чем планировалось.

ОСК продаст активы Кронштадтского морского завода дешевле, чем планировалось.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) пересмотрит стоимость двух объектов Кронштадтского морского завода (КМЗ) перед продажей, о чем сообщает «Деловой Петербург». Итоговую цену могут снизить.

Год назад здания предприятия на Петровской улице и Якорной площади выставили на аукцион за 110,2 и 77,5 миллионов рублей, но их никто не купил. Сейчас предполагается, что они могли подешеветь на 10-15 процентов, причем с учетом нынешней экономической ситуации. Специалисты заново оценят здания, выставленные на аукцион.

- Лоты планируется продать в рамках программы отчуждения непрофильных активов. Объекты не используются в производственной деятельности АО «КМЗ» с 2015 года, в том числе в рамках реализации государственного оборонного заказа, - сообщила директор департамента имущественных прав ОСК Ирина Бабюк.

Также, по словам Ирины Бабюк, в ближайшее время планируется продать объекты и на Макаровской улице.