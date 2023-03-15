ЗакС Петербурга проголосовал за защиту от сноса Нарвской заставы

ЗакС Петербурга проголосовал за сохранение Нарвской заставы до 2029 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга защитили Нарвскую заставу от снова. До 1 января 2029 года квартал останется зоной охраны объектов культурного наследия. Поправку парламентарии поддержали на заседании ЗакСа, которое состоялось 15 марта 2023 года.

- Поправка направлена на решение проблемы сохранение исторических зданий Невской заставы. Депутат встречался с жителями по этому вопросу и пришли к решению, что застава должна быть сохранена, - отметили депутаты на заседании.

Так, срок программы реновации истекает 1 января 2029 года. До этого момент Нарвская застава будет находиться под защитой.

Напомним, что изначально исторический квартал был включен в программу реновации. Дома должны были снести, а на их месте построить многоэтажки.