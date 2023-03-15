Петербурженке выписали штраф за оскорбление свекрови

В Петербурге невестка, оскорбившая свекровь, выплатит штраф Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге женщине выписали штраф за оскорбление свекрови. Конфликт между женщинами произошел в ноябре 2022 года. Слово за слово, невестка нелицеприятно отозвалась о матери своего мужа, на что та обиделась и написала заявление. Об этом 15 марта 2023 года сообщает прокуратура города.

- Прокуратура Калининского района провела проверку по обращению местной жительницы. 29 ноября прошлого года невестка заявительницы, находясь в ее квартире, оскорбила женщину в ходе словесного конфликта, унизив ее честь и достоинство, - сообщили в ведомстве.

Прокуратура встала на сторону свекрови и возбудила дело об административном правонарушении. Дальше разбирательство дошло до суда, который назначил невестке штраф в размере 3 тысяч рублей.