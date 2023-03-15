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НовостиЗдоровье15 марта 2023 12:34

Боткинская больница Петербурга загружена на 95%

В основном пациенты - это пожилые люди с гриппом, ОРВИ и коронавирусом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Боткинская больница загружена на 95 процентов

Боткинская больница загружена на 95 процентов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на то, что пандемия коронавируса в Санкт-Петербурге утихла, клиническая инфекционная больница имени Боткина работает на полную мощность. На данный момент стационар загружен на 95 процентов. Об этом 15 марта 2023 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- В основной массе это пациенты с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ. Как правило, это пациенты старшей возрастной группы с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями, - приводит издание слова заместителя главного врача больницы Ивана Федуняка.

Так, сейчас в обоих корпусах больницы с коронавирусом лежат 310 человек, еще 311 пациентов с ОРВИ и гриппом. Среди тяжело больных 83 пациента. В отделении реанимации находятся 45 человек.

Всего за три года пандемии через больницу Боткина прошли более 32 тысяч пациентов, а в реанимациях спасали жизни более 6 тысяч человек.