В Петербурге задержали жестоких убийц, взорвавших криминального авторитета 17 лет назад

Четырем петербуржцам предъявили обвинение по громкому делу об убийстве двух человек на самодельных минах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четырех участников преступной группы подрывников, которые при помощи самодельных мин совершили несколько громких убийств в 1996-м году задержали в Санкт-Петербурге, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Убийцы самостоятельно создавали взрывные устройства. Первой жертвой подозреваемых стал криминальный авторитет. Его офис на Обводном канале подорвали 21 февраля 1996 года. Затем на Гавровской улице подорвали работника Южного кладбища, у которого были плохие отношения с лидером группировки. Во время этого взрыва погибла еще и случайная прохожая.

Следствие установило причастность к совершению этих громких убийств Игоря Бусырева, Игоря Семенова, Сергея Тащилина, а также Алексея Харитонова.

- В ходе проведения обысков следователи совместно с сотрудниками полиции обнаружили и изъяли в большом количестве огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты и взрывчатые вещества, - добавили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.