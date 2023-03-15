Несколько водителей Смольного уволили за неоплату парковки в центре Петербурга

Из гаража Смольного уволили водителей, прятавших номера от камер Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге из Смольного уволили несколько водителей, которые закрывали номера на машинах на платных парковках. Причем такие махинации шоферы проводили, паркуя автомобили возле Мариинского дворца. Об этом 15 марта 2023 года во время брифинга рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский.

- Вся информация проверяется, включая посты в социальных сетях. Насколько я знаю, есть уже водители, которые были из Смольного уволены. Все должны оплачивать парковку. Мой водитель оплачивает парковку, - отметил парламентарий.

Бельский отметил, что никаких исключений для сотрудников Смольного не будет, так как исполнение законов касается всех. Именно поэтому к водителям-нарушителям были приняты такие жесткие меры.