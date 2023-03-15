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НовостиОбщество15 марта 2023 13:23

Более 30 депутатов Петербурга лишат мандатов из-за прогулов заседаний

Такой законопроект был принят 1 марта
Анастасия НУРАДИЛОВА
Очередное заседание ЗакСа прошло 15 марта. Фото: пресс-служба ЗакСа

Очередное заседание ЗакСа прошло 15 марта. Фото: пресс-служба ЗакСа

Более 30 муниципальных депутатов в Петербурге лишат мандатов. Такую цифру привела председатель комитета территориального развития Наталья Чечина. Все дело в том, что депутаты перестали появляться на заседаниях. Некоторые из них уехали из страны.

- Народные избранники без уважительной причины пропускают заседания муниципальных советов и вообще не участвуют в работе муниципалитета, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на Наталью Чечину.

Глава комитета поддержала федеральную норму, которой предусмотрено лишение мандатов депутатов, которые перестали посещать заседания более полугода назад. Напомним, в Северной столице этот законопроект был принят 1 марта 2023 года.