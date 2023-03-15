Продолжительность жизни жителей Петербурга увеличилась почти на три года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Продолжительность жизни жителей Петербурга увеличилась почти на три года. Такие показатели зафиксированы за период с 2021 по 2023 годы. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни петербуржцев составила 73,59 лет. Но фактический показатель оказался даже больше. По данным Росстата, он составил 75,42 года, - говорится в сообщении ведомства.

По сравнению с цифрами 2021 года, показатель вырос на 2,92 года. Планируется, что в 2023 году средняя продолжительность жизни жителей города составит 76 лет.

Комитет по здравоохранению совместно с администрацией города также принимает меры для снижения детской смертности, борьбы с онкологическими заболеваниями, повышения скорости оказания медицинской помощи и по другим направлениям.