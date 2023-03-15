Проповедника экстремистской секты из Турции задержали в аэропорту Пулково

Экстремистского проповедника задержали в Пулково и выдворили из России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Радикально настроенного гражданина Киргизии не пустили в Россию в петербургском аэропорту Пулково. У мужчины в телефоне обнаружили экстремистскую литературу, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

При допросе правоохранители выяснили, что гражданин Киргизии прилетел в Россию из Турции. Там он учился в некоем религиозном учебном заведении, в котором проповедовались идеи радикального религиозного и национального экстремизма. Известно, что представители данной организации работают во многих странах по всему миру.

Тем не менее, эта организация официально не запрещена в РФ, поэтому незваного гостя отправили обратно на родину.

- Проповедника после опроса не пропустили в Россию и направили обратно в Киргизию, - сообщают правоохранители.