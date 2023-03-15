Работодатели предложили 700 тысяч рублей научным сотрудникам и косметологам в Петербурге

Работодатели готовы платить 700 тысяч рублей научным сотрудникам и косметологам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стали известны самые высоко оплачиваемые вакансии в Петербурге. Работодатели готовы предложить сотрудникам до 700 тысяч рублей. При этом средняя зарплата жителей города остается на уровне 65 тысяч рублей. Это на 11 процентов больше, чем по России.

- Самые большие зарплаты получают старшие научные сотрудники – им обещают до 700 тысяч рублей. 650 тысяч могут получать врачи-косметологи, - говорится в рейтинге, который составили эксперты hh.ru.

По 300 тысяч рублей работодатели предлагают продуктологам, директорам школ, няням для младенцев и операторам автобетононасосов. Доход сервисного инженера по ремонту телевизоров может достигать 280 тысяч в Петербурге. 250 тысяч обещают шиномонтажникам.

А замыкают рейтинг самых высоко оплачиваемых вакансий шеф-повары и схемотехники, которые могут рассчитывать на 200 тысяч рублей в месяц.

На некоторых должностях Петербурга заработная плата в пять раз превышает среднюю по рынку. Все дело в том, что в этих сферах катастрофически не хватает кадров, поэтому работодатели всеми способами пытаются привлечь новых сотрудников.