Более 6 млн рублей получат приюты для бездомных животных в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделит более 6 миллионов рублей на содержание приютов для бездомных животных в 2023 году. Социально ориентированные НКО получат на эти цели субсидии. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

- Полученными деньгами можно рассчитаться за электроэнергию, отопление, потребление газа, водоснабжение и водоотведение в приютах. В этом году возможности расширены: теперь в этот перечень входят еще услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, - говорится в сообщении ведомства.

Организации получат субсидии общей суммой в 6 миллионов 173 тысячи рублей. На эти деньги не могут рассчитывать государственные и муниципальные учреждения. Также у получателей обязательно должны быть здания или помещения, которые используются для содержания питомцев.