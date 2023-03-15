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НовостиОбщество15 марта 2023 15:09

Более 6 млн рублей получат приюты для бездомных животных в Петербурге

Некоммерческие организации смогут оформить субсидии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более 6 млн рублей получат приюты для бездомных животных в Петербурге

Более 6 млн рублей получат приюты для бездомных животных в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделит более 6 миллионов рублей на содержание приютов для бездомных животных в 2023 году. Социально ориентированные НКО получат на эти цели субсидии. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

- Полученными деньгами можно рассчитаться за электроэнергию, отопление, потребление газа, водоснабжение и водоотведение в приютах. В этом году возможности расширены: теперь в этот перечень входят еще услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, - говорится в сообщении ведомства.

Организации получат субсидии общей суммой в 6 миллионов 173 тысячи рублей. На эти деньги не могут рассчитывать государственные и муниципальные учреждения. Также у получателей обязательно должны быть здания или помещения, которые используются для содержания питомцев.