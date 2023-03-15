Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 15:20

Петербуржцы накопили 1,5 миллиарда рублей долгов за теплоэнергию в 2022 году

Речь о клиентах городского ТЭКа
Григорий АРИМАНОВ
Клиенты ТЭК Петербурга накопили 1,5 млрд долгов в 2022 году.

Клиенты ТЭК Петербурга накопили 1,5 млрд долгов в 2022 году.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суды подсчитали, что должникам нужно будет вернуть «Топливо-энергетическому комплексу Санкт-Петербурга» (ТЭК) свыше 1,5 млрд рублей за теплоэнергию. Они получили ее в 2022 году, но все еще не заплатили, сообщили в пресс-службе предприятия.

Также, кроме задолженности за тепло в размере 130 миллионов рублей, нерадивые налогоплательщики обязаны будут оплатить и неустойку.

- ГУП «ТЭК СПб» продолжает системную работу по повышению платежной дисциплины исполнителей коммунальных услуг и граждан, проживающих в многоквартирных домах, которые переходят на прямые договоры теплоснабжения с компанией, - напоминают в организации.

Работники ТЭК подчеркивают, что сумма, которую возместили им должники, стала рекордной за прошедшие три года. Должников будут искать и дальше, еще тщательнее.