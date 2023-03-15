57 тысяч петербуржцев получат бесплатное соцобслуживание на 29 млрд рублей

В Петербурге увеличат число людей, которым полагается социальное обслуживание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты ЗакСа Петербурга подготовили законопроект, по которому бесплатную социальную помощь получат еще шесть категорий горожан. В расширенный список вошли инвалиды и участники ВОВ, граждане, работавшие на оборонных предприятиях с 1941 по 1945 гг., инвалиды боевых действий, обладатели знаков «Житель блокадного Ленинграда», а также «Житель осажденного Севастополя». Такую поправку утвердили в первом чтении на заседании Заксобрания 15 марта. Но проект еще должны утвердить.

– Предварительно, чтобы реализовать проект потребуется примерно 29 млрд рублей, – отметили в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что сегодня право на социальное обслуживание во всех формах есть у несовершеннолетних детей, жертв ЧС или вооруженных межнациональных конфликтов, законных представителей несовершеннолетних детей в социально опасном положении, а также сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Депутаты отметили, что сейчас к категориям граждан относятся более 57,4 тысячи жителей Петербурга, но социальные услуги в различных формах из них получают только 6005 человек.