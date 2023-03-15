Бывший стадион в Александровском парке в Пушкине переделают под автостоянку Императорской фермы

Бывший стадион в Александровском парке в Пушкине хотят переделать под автостоянку Императорской фермы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственный музей-заповедник «Царское село» объявил конкурс на проектирование парковки для посетителей Императорской фермы в Александровском парке. Автостоянку планируют обустроить на стадионе, расположенном в непосредственной близости от фермы, на Фермской дороге.

- Бывший стадион не используется по назначению уже несколько десятилетий. В последние годы там выгуливают лошадей конного комплекса музея. Под парковку планируется использовать не всю площадь бывшего стадиона, а примерно одну пятую его часть. Оставшуюся площадь согласно концепции развития Императорской фермы предполагается отвести под каток для работы в зимний период, площадки для выездки лошадей и проведения мероприятий для посетителей в летний период, - рассказали «Комсомолке» в ГМЗ «Царское село».

В музее подчеркнули, что для обустройства парковки не придется сносить ни одного дерева и зеленый массив Александровского парка затронут не будет. Сам стадион лишь очень условно сохранил планировку, а трибуны находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому для удобства гостей парка и расположенных рядом Ратной палаты и Императорской фермы его решили переоборудовать в паркинг.

Летом этого года будет завершена первая очередь реконструкции и приспособления для современного использования Императорской фермы. Ввод в эксплуатацию второй очереди планируется в 2024 году.

По окончании реставрации Имперская ферма станет многофункциональным музейным центром. Комплекс будет развиваться как общественное креативное пространство. Среди прочего здесь начнет действовать детский центр.