Грузовик полыхал на кольцевой автодороге в Петербурге

В грузовике загорелась кабина

На кольцевой автодороге в Петербурге полыхал грузовик. Проезжающие мимо очевидцы сняли происшествие на видео. О пожаре сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу вечером 15 марта.

- Сообщение о пожаре в Красносельском районе поступило в 18:26. На место ЧП сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По информации МЧС, в грузовом автомобиле выгорела кабина. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 18:47. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место пожара выезжали две машины и десять спасателей МЧС.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить дознавателям.