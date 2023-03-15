Депутат ЗакСа предложил назвать новый мост через Неву в честь Ольги Берггольц

Через Неву построят новый мост Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новому мосту через Неву могут дать имя Ольги Берггольц. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Михаил Амосов. Он направил обращение в Топонимическую комиссию и сообщил об этом на заседании городского парламента.

- Назвать мост в честь нашей соотечественницы необходимо, чтобы сохранить память о ней, - заявил Амосов, слова которого приводит «Петербургский дневник».

Напомним, новый мост появится в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Сейчас он носит рабочее название - Большой Смоленский мост. Но в городе уже есть пять мостов, в названии которых имеется слово «Смоленский».

Также, в качестве аргумента, депутат обратил внимание коллег на то, что из-за строительства моста будет снесена школа, в которой несколько лет училась Ольга Берггольц.