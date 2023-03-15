Пьяный дебошир угрожал ножом матери с ребенком в пункте выдачи заказов в Ленобласти

Пьяный дебошир накинулся с ножом на мать с ребенком во Всеволожске. Фото: Росгвардия Петербурга

Пьяный мужчина угрожал канцелярским ножом двум женщинам и ребенку в пункте выдачи интернет-заказов во Всеволожском районе Ленобласти и был задержан, сообщает Росгвардия Санкт-Петербурга.

Безумно нетрезвый дебошир ворвался в пункт выдачи, где были мать с ребенком и девушка-оператор. Мужчина агрессивно спросил, где можно поесть. Мать с ребенком на руках ему ответила, что рядом есть шаверма, а девушка-оператор вежливо попросила удалиться. На это замечание мужчина отреагировал агрессивно: он резко встал и начать размахивать канцелярским ножом перед их лицами. Своими действиями мужчина довел всех до нервного срыва.

- Женщинам удалось выбежать из помещения и позвать на помощь, после чего персонал ТЦ нажал кнопку тревоги. Наряд росгвардейцев выехал и на месте происшествия задержал нападавшего. Он оказался рецидивистом. Нож изъяли, - сообщает Росгвардия Петербурга.