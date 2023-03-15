Доходы Петербурга сократились в два раза с начала 2023 года

Доходы Петербурга сократились в два раза с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доходы Петербурга сократились в январе и феврале 2023 года. Фактический дефицит за два месяца составил 71,53 миллиарда рублей, а это уже почти половина от планового дефицита всего 2023 года. Изначально предполагалось, что в текущем году бюджет уйдет в минус на 146,77 миллиардов рублей.

- За два месяца расходы составили 118,86 миллиардов рублей –10% от запланированных трат в 1,2 триллиона рублей. При этом город получил всего 47,34 миллиарда – это 5 процентов планируемого годового дохода, - пишут «Ведомости».

В прошлом году в январе и феврале Петербург успел заработать 107 миллиардов рублей, а расходы тогда составили 77,88 миллиардов. Таким образом, доходы города сократились в два раза по сравнению с таким же периодом 2022 года.

Причиной снижения показателей могли стать изменения в уплате налогов. Теперь деньги налогоплательщиков могут поступать в городской бюджет с задержкой. Также в феврале из бюджета списали переплаты по налогам.