Зал художника Анри Матисса в Эрмитаже будут круглосуточно транслировать в Сети через веб-камеру

Новая веб-камера появилась в Эрмитаже. Фото: t.me/hermitage_museum

В Главном штабе Эрмитажа установили веб-камеру для круглосуточной трансляции полотен французского художника Анри Матисса. Об этом сообщила пресс-служба музея 15 марта.

– Всего в Эрмитаже работают четыре веб-камеры, которые круглосуточно транслируют Дворцовую площадь, Зимний дворец, Большой двор Зимнего дворца и Зал Рафаэля. А теперь каждый сможет увидеть Зал Матисса – одного из ярчайших художников XX века – расположившийся в Главном штабе, – прокомментировали в пресс-службе Эрмитажа.

Первые веб-камеры на территории музея установили еще в 2020 году. Тогда, в пандемию, можно было посетить дистанционно экскурсии и лекции.

Сотрудники Эрмитажа также подчеркнули, что веб-камеры позволяют оценить размеры ежедневных очередей в Зимний дворец и открывают тайную жизнь знаменитых пушистых стражников музея.