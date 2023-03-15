Советник по делам инвалидов появится у губернатора Ленобласти

У губернатора Ленобласти появится советник по правам инвалидов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У губернатора Ленинградской области появится советник по делам инвалидов на общественных началах. Поручение создать такую должность дал Александр Дрозденко в ходе традиционной встречи с представителями организаций инвалидов в Доме правительства Ленобласти.

В рамках встречи губернатор региона также поручил разработать единую для всей области систему 50-процентной льготы на посещение инвалидами спортивных учреждений и организовать удобную систему прохождения ежегодных врачебных комиссий.

- Счастлив быть сопричастным к улучшению мер поддержки людей с инвалидностью в нашем регионе», - цитирует Александра Дрозденко пресс-служба администрации Ленинградской области.

В рамках встречи общественники обсудили с губернатором Ленинградской области вопросы продажи мебели, которую создают инвалиды. По поручению Александра Дрозденко профильные комитеты помогут с оформлением этой продукции на рынке для повышения ее конкурентоспособности. Кроме того, предприятиям области, нанимающим инвалидов на работу, увеличили срок возмещения затрат с трех месяцев до полугода.