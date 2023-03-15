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НовостиОбщество15 марта 2023 17:22

Международный форум труда стартовал в Петербурге 15 марта

В первый день его посетили пять тысяч человек
Элеонора КУРЮМОВА
Международный форум труда стартовал в Петербурге 15 марта

Международный форум труда стартовал в Петербурге 15 марта

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

VII Международный форум труда открылся 15 марта в Петербурге. Основная его часть пройдет в центре «Экспофорум» с 15 по 17 марта.

– Нас интересует создание диалога, в рамках которого представители различных ветвей государственной власти, бизнеса, специалисты кадрового рынка, ученые и эксперты могут вести совместный поиск ответов на современные вызовы, – прокомментировал замруководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Алексей Должиков.

В программу встречи вошел Международный молодежный форум труда, который пройдет на базе кампуса СПбГУ «Михайловская дача». А в Таврическом дворце состоялась конференция «Регулирование международных миграционных процессов на территории государств». Эксперты обсудят формирование общего рынка труда стран СНГ.

В Петербург также приехали иностранцы, чтобы обсудить регулирование миграционных процессов.