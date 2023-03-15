Председатель петербургской УИК погиб в зоне спецоперации на Украине. Фото: vk.com/tik53

Председатель участковой избирательной комиссии Григорий Чубко погиб в зоне проведения специальной военной операции. На Украину он отправился добровольцем. Об этом рассказали в территориальной избирательной комиссии № 53.

- Коллеги и знакомые Григория Вячеславовича всегда будут хранить память о нем, как об отзывчивом и добром человеке, честном труженике и надежном товарище, - говорится в сообщении.

Петербуржец награжден орденом Мужества посмертно. Коллеги выразили соболезнования близким и родным Григория.

Известно, что с 2018 года Григорий Чубко был членом избирательной комиссии участка № 1599, а в 2020 году он возглавил участок № 1592.