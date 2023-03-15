Новые автобусы с принтерами для печати посадочных талонов запустят до Пулково

В машины поместятся 155 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На маршрут №39 до Пулково запустят новые автобусы. Кроме вместимости в 155 человек, новый транспорт может похвастаться стеллажами для багажа, принтером для печати посадочных талонов и информационным табло о перелетах. Запустить автобусы должны в июне этого года. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

– В планах усовершенствовать системы информирования пассажиров о расписании движения на маршрутах, рейсах, сделать бесплатным багаж на экспресс-автобусах, доработать дорожное движение на пути следования автобусов. Мы хотим добиться приоритета их движения и увеличить пропускную способность дороги в аэропорт, – прокомментировали в официальном telegram-канале комитета.

Кроме того, у нового транспорта появились и другие значимые характеристики. Автобусы стали более комфортными для маломобильных граждан, их оснастили системой GPS, а также бесшовным Wi-Fi, который при подключении в автобусе будет работать и в аэропорту.