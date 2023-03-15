Виталий Лазуткин возглавил комитет по строительству Ленобласти

Виталий Лазуткин назначен председателем комитета по строительству Ленобласти. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

В комитете по строительству Ленобласти официально сменилось руководство. С 20 марта должность председателя ведомства будет занимать Виталий Лазуткин. Об этом в своем телеграмм-канале 15 марта рассказал глава региона Александр Дрозденко.

- Председатель комитета подбирался по нескольким критериям, в числе которых реальный опыт работы на стройке, в том числе на сложных объектах и в стрессовых ситуациях, - отметил губернатор Ленинградской области.

Виталию Лазуткину предстоит провести аудит управленческого аппарата и сформировать профессиональную команду. Также, глава региона поручил ему строить объекты в срок, качественно, без удорожания. Особое внимание новому председателю комитета рекомендовали обратить на нацпроекты и адресную инвестиционную программу Ленобласти.