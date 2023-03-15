Человек погиб в квартирном пожаре на Пловдиевской улице в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Человек погиб из-за пожара в квартире во Фрунзенском районе Северной столицы. Об этом вечером в среду, 15 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на Пловдиевской улице поступило около девяти часов вечера. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что пламя охватило участок площадью четыре квадратных метра. Огонь удалось ликвидировать в 21:18. В пожаре погиб человек. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.

На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС.