Смольный планирует потратить более 30 млн рублей на обучение чиновников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заксобрание Петербурга 15 марта в первом чтении согласовало траты на переподготовку госслужащих в 2023 году. Общая сумма, которую выделят из бюджета города, равна 30,85 млн рублей. А на одного человека – не более пяти тысяч рублей. Об итогах заседания сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

- Губернатор города предлагает петербургскому парламенту утвердить государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих в текущем году, - говорится в сообщении.

К слову, 29 миллионов планируется потратить на переподготовку почти пяти тысяч госслужащих, а оставшиеся два миллиона рублей распределить на другие мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих.