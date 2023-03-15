Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 19:19

Смольный планирует потратить более 30 млн рублей на обучение чиновников

Закон принят за основу
Элеонора КУРЮМОВА
Смольный планирует потратить более 30 млн рублей на обучение чиновников

Смольный планирует потратить более 30 млн рублей на обучение чиновников

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заксобрание Петербурга 15 марта в первом чтении согласовало траты на переподготовку госслужащих в 2023 году. Общая сумма, которую выделят из бюджета города, равна 30,85 млн рублей. А на одного человека – не более пяти тысяч рублей. Об итогах заседания сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

- Губернатор города предлагает петербургскому парламенту утвердить государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих в текущем году, - говорится в сообщении.

К слову, 29 миллионов планируется потратить на переподготовку почти пяти тысяч госслужащих, а оставшиеся два миллиона рублей распределить на другие мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих.