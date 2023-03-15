ЗакС Петербурга во втором чтении принял закон об обезличенных декларациях о доходах депутатов

Депутаты ЗакСа планируют публиковать анонимные декларации. Фото: пресс-служба ЗакСа

Во втором чтении 15 марта депутаты Заксобрания Петербурга приняли законопроект об анонимной публикации собственных деклараций. Теперь в отчетах об имуществе и доходах нельзя будет определить, кому из парламентарием они принадлежат. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

– Поправки в закон подготовили депутаты Всеволод Беликов и Денис Четырбок, – отметили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Напомним, 6 февраля Владимир Путин подписал федеральный закон о публикации деклараций без персональных данных. Положение тем не менее не запрещает парламентариям обнародовать информацию о своих доходах.